ДТП у Харкові: Водій Touareg пояснив, чому не бачив Lexus Зайцевої

Другий учасник смертельного ДТП у Харкові, водій "Туарега" Геннадій Дронов, не визнає своєї провини.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Город Х.

У Київському райсуді Харкова четвертий годину триває засідання з обрання запобіжного заходу другому учаснику смертельного ДТП на вулиці Сумській.

Після декількох годин розглядів, що стосуються відводу слідчої судді Наталії Єфименко, клопотання продовжили розглядати.

Геннадію Дронову надали слово.

"Я не збираюся нікуди тікати чи чинити вплив на свідка. Я не визнаю своєї вини. Я перетинав перехрестя на чітке зелене світло, переконавшись у тому, що не було ніякої небезпеки. Я не міг бачити "Лексус", оскільки моя увага була прикута до пішохідного переходу. Коли я вже практично перетнув Сумську, в мене в'їхав автомобіль "Лексус", - заявив Дронов.

18 жовтня на пішохідному переході біля виходу зі станції метро "Площа Конституції" зіткнулися авто "Lexus", за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, і Volkswagen Touareg. В результаті зіткнення авто Lexus відкинуло на пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора: п'ятеро людей загинули на місці, шестеро госпіталізовані, у тому числі вагітна жінка.

Зайцева арештована без можливості застави. В її аналізах знайдені опіати. 26 жовтня в лікарні померла 24-річна дівчина з числа потерпілих.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Зайцева перебуває у камері з дев'ятьма підозрюваними у тяжких злочинах.