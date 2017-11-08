Facebook повідомляє про зростання української аудиторії

У Facebook зазначають, що кількість повнолітніх українських користувачів соцмережі становить 12 мільйонів чоловік.

Такі дані НВ отримало, грунтуючись на внутрішній статистиці інструменту Facebook Ads Manager.

При цьому в статистиці Facebook відзначається, що 24% всієї української аудиторії соцмережі становлять жителі і гості Києва - близько трьох мільйонів чоловік. Решта міста-мільйонники складають 38% від усієї аудиторії українського FB. 4,5 мільйона жителів великих міст користуються цією соцмережею.

Також в статистиці відзначається, що українки заходять в Facebook частіше, ніж українці: 54% проти 41. Ще 5% користувачів стать не вказали.