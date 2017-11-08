Іспанія може дозволити регіонам проводити референдуми за незалежність, - МЗС

Іспанія розглядає конституційні зміни, які можуть дозволити регіонам проводити референдуми щодо незалежності у майбутньому.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс у коментарі BBC.

"Ми створили комітет у парламенті для вивчення можливості внесення поправок до Конституції, щоб мати можливість краще враховувати прагнення деяких каталонських людей", - наголосив Дастіс.

Він додав, що ухвалення такого рішення можливе лише за умови підтримання його громадянами Іспанії на всенародному референдумі.

"Ми усвідомлюємо, що існує політична ситуація, яка заслуговує на увагу, але, в усякому разі, зрозуміло, що рішення ... має бути ухвалене всіма іспанцями", - наголосив міністр.

Нагадаємо, що в Іспанії конституційний суд анулював декларацію про незалежність Каталонії.