Кабмін схвалив Національну стратегію управління відходами до 2030 року

На засіданні уряду схвалили Національну стратегію управління відходами в Україні до 2030 року. За словами міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака, вона передбачає запровадження роздільного збирання відходів, придатних для переробки як мінімум у 5 тис. населених пунктів, передає УНН.

"Це буде функція місцевого самоврядування в першу чергу," - уточнив він.

Також, зазначив міністр, буде створено 250 центрів збирання відходів споживання.

"Стратегія передбачає індикатори перероблення відходів до 2030 року - це 800 нових потужностей з переробки вторинної сировини, утилізації та компостування біовідходів. Таким чином, до 20% збільшиться обсяг відходів, направлених на перероблення", - уточнив він.

Водночас для роботи з промисловими відходами у Нацстратегії запропоновано можливість створення фондів, розпорядниками яких будуть обласні державні адміністрації. При цьому джерелом наповнення будуть суб'єкти господарювання, які утворюють промислові відходи і не мають екологічно безпечних технологій їхнього перероблення та утилізації.

"Для інших типів утилізації передбачено будівництво 20 стаціонарних потужностей підготовки відходів до термічної утилізації. Це забезпечить зростання таких обсягів утилізації до 10%", - розповів він.

За словами О.Семерака, передбачається створення мережі з 50 регіональних полігонів, які відповідатимуть вимогам 31 директиви ЄС.

Крім того, буде створено національний реєстр джерел утворення відходів, потужностей у сфері поводження з ними та системи звітності суб'єктів господарювання.