Конфлікт на Донбасі далекий від "замороженого", - Хуг

У зоні конфлікту на Донбасі, незважаючи на домовленості щодо припиненню вогню, загинули вже понад 400 мирних жителів. Відштовхуючись від цього, у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні вважають, що конфлікт на сході України все ще перебуває у "гарячій" стадії, пише Deutsche Welle.

“Спеціальна моніторингова місія протягом літніх місяців спостерігала відносно малу кількість порушень режиму припинення вогню. А за останні чотири тижні ми побачили стійке зростання кількості обстрілів - до чотиризначного числа в деякі дні - з кульмінацією цими вихідними, коли були застосовані реактивні системи залпового вогню, найбільш важке озброєння з найбільшим калібром, яке застосовують обидві сторони конфлікту. Це призвело до численних втрат серед цивільного населення, зафіксованих нашими спостерігачами за вихідні”, - повідомив у інтерв’ю виданню перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Понад 300 тисяч порушень режиму припинення вогню зафіксували лише цього року, що означає, що конфлікт далекий від "замороженого", він продовжує бути дуже інтенсивним, дуже непередбачуваним. Якщо мінські угоди не будуть реалізовані повністю, конфлікт триватиме, він залишиться непередбачуваним і спричинятиме подальші страждання мирного населення.

Лише цього року місія підтвердила загибель 421 цивільного жителя, що дорівнює кількості, зареєстрованій за такий же період торік.