Матеріальну допомогу сім'ям загиблих бійців АТО збільшили в півтора рази

Кабмін ухвалив рішення про збільшення матеріальної допомоги сім'ям загиблих бійців АТО. Тепер вона складатиме 750 прожиткових мінімумів для працездатних громадян. Раніше одноразова допомога становила 500 прожиткових мінімумів, передає "РБК-Україна".

Прожитковий мінімум для працездатної людини наразі становить 1684 грн, але з 1 грудня поточного року збільшиться до 1762 грн.

Таким чином, одноразова допомога сім'ї загиблого бійця становитиме 1,32 млн грн.

Рішення ухвалили під час засідання уряду без обговорення.