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МЕРТ запровадило санкції проти 18 російських компаній

8 листопада, 2017 - 10:39
фото Reuters

За запитом СБУ міністерство економічного розвитку запровадило санкції проти 18 російських компаній. Про це йдеться у наказах №1582 і №1583, ухвалених Міністерством економічного розвитку і торгівлі 30 жовтня. 

Такі заходи проти російських компаній були введені заздійснення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Вже з 9 грудня цього року їм заборонять проводити зовнішньоекономічну діяльність на території України. 

До списку увійшли: 

  • "Лолі-пак експорт";

  • "Снек-груп";

  • "Білгородський холодокомбінат";

  • Торговий дім "Донспецстрой";

  • "Южтранс";

  • "Мікас";

  • "Будсервіс";

  • "Волма – маркетинг";

  • Група компаній "Пенетрон-Росія";

  • Торговий дім "Пенетрон-Росія",

  • "Пенетрон-експорт";

  • "Волма-ВТР";

  • Завод гідроізоляційних матеріалів "Пенетрон";

  • Торговий дім "Аромадон";

  • Торговий дім "Старфуд-південь";

  • "МК-Метиз";

  • "Народний пластик";

  • ІП Мірошникова Ірина Володимирівна.

Джерело: Еспресо
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