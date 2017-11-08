МЕРТ запровадило санкції проти 18 російських компаній

За запитом СБУ міністерство економічного розвитку запровадило санкції проти 18 російських компаній. Про це йдеться у наказах №1582 і №1583, ухвалених Міністерством економічного розвитку і торгівлі 30 жовтня.
Такі заходи проти російських компаній були введені заздійснення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.
Вже з 9 грудня цього року їм заборонять проводити зовнішньоекономічну діяльність на території України.
До списку увійшли:
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"Лолі-пак експорт";
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"Снек-груп";
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"Білгородський холодокомбінат";
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Торговий дім "Донспецстрой";
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"Южтранс";
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"Мікас";
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"Будсервіс";
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"Волма – маркетинг";
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Група компаній "Пенетрон-Росія";
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Торговий дім "Пенетрон-Росія",
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"Пенетрон-експорт";
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"Волма-ВТР";
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Завод гідроізоляційних матеріалів "Пенетрон";
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Торговий дім "Аромадон";
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Торговий дім "Старфуд-південь";
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"МК-Метиз";
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"Народний пластик";
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ІП Мірошникова Ірина Володимирівна.