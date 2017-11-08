МЕРТ запровадило санкції проти 18 російських компаній

За запитом СБУ міністерство економічного розвитку запровадило санкції проти 18 російських компаній. Про це йдеться у наказах №1582 і №1583, ухвалених Міністерством економічного розвитку і торгівлі 30 жовтня.

Такі заходи проти російських компаній були введені заздійснення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Вже з 9 грудня цього року їм заборонять проводити зовнішньоекономічну діяльність на території України.

До списку увійшли: