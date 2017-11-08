Міносвіти оприлюднило розміри нових стипендій (список)

У Міністерстві освіти і науки назвали розміри академічних та соціальних стипендій українських студентів після підвищення їх на 18% з листопада.
Про це інформує у середу прес-служба МОН.
Зокрема, розмір академічної стипендії на місяць становитиме:
- для учнів ПТНЗ – 490 грн;
- для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які навчаються на молодшого спеціаліста чи бакалавра: звичайна – 980 грн, підвищена – 1250 грн;
- для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються на бакалавра, спеціаліста чи магістра: звичайна – 1300 грн, підвищена – 1660 грн.
Соціальна стипендія становитиме:
- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто залишився без батьків у період навчання у віці 18-23 років, у ПТНЗ – 1180 грн, у ВНЗ – 2360 грн;
- для інших осіб, які мають відповідні пільги, у ПТНЗ – 450 грн, у ВНЗ І-ІІ р.а. 890 грн, у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., наукових установах – 1180 грн.
Академічна стипендія Президента України:
- для учнів ПТНЗ – 1420 грн;
- для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 2130 грн;
- для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2720 грн.
Іменні та академічні стипендії Кабміну:
- для учнів ПТНЗ – 1180 грн;
- для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн;
- для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн.
Стипендія Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад:
- учасникам – 2600 грн;
- призерам – 2950 грн.
Стипендія Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту членів МАН – 2600 грн.
Стипендія Кабміну переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури – 2360 грн.
Стипендія імені Тараса Шевченка – 2720 грн.
Стипендія Президента України для переможців міжнародних мовних конкурсів ім. Петра Яцика і Тараса Шевченка:
- для учнів ПТНЗ – 1420 грн;
- для студентів, курсантів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1770 грн;
- для студентів, курсантів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 2600 грн.