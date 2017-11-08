Міносвіти оприлюднило розміри нових стипендій (список)

У Міністерстві освіти і науки назвали розміри академічних та соціальних стипендій українських студентів після підвищення їх на 18% з листопада.

Про це інформує у середу прес-служба МОН.

Зокрема, розмір академічної стипендії на місяць становитиме:

- для учнів ПТНЗ – 490 грн;

- для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які навчаються на молодшого спеціаліста чи бакалавра: звичайна – 980 грн, підвищена – 1250 грн;

- для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ, що навчаються на бакалавра, спеціаліста чи магістра: звичайна – 1300 грн, підвищена – 1660 грн.

Соціальна стипендія становитиме:

- для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також тих, хто залишився без батьків у період навчання у віці 18-23 років, у ПТНЗ – 1180 грн, у ВНЗ – 2360 грн;

- для інших осіб, які мають відповідні пільги, у ПТНЗ – 450 грн, у ВНЗ І-ІІ р.а. 890 грн, у ВНЗ ІІІ-ІV р.а., наукових установах – 1180 грн.

Академічна стипендія Президента України:

- для учнів ПТНЗ – 1420 грн;

- для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 2130 грн;

- для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2720 грн.

Іменні та академічні стипендії Кабміну:

- для учнів ПТНЗ – 1180 грн;

- для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1900 грн;

- для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, наукових установ – 2480 грн.

Стипендія Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад:

- учасникам – 2600 грн;

- призерам – 2950 грн.

Стипендія Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад і конкурсу-захисту членів МАН – 2600 грн.

Стипендія Кабміну переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури – 2360 грн.

Стипендія імені Тараса Шевченка – 2720 грн.

Стипендія Президента України для переможців міжнародних мовних конкурсів ім. Петра Яцика і Тараса Шевченка:

- для учнів ПТНЗ – 1420 грн;

- для студентів, курсантів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 1770 грн;

- для студентів, курсантів ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації – 2600 грн.