На автоматі, який знайшли біля місця вбивства Окуєвої, відбитків пальців не виявили, - поліція

Речник поліції Київщини Микола Жукович заявив, що на автоматі, який був знайдений неподалік місця вбивства Аміни Окуєвої, відбитків пальців або решток ДНК не виявили, передає "Еспресо".

"Зараз в Київській області тривають оперативно-профілактичні відпрацювання щодо зменшення кількості кримінальних правопорушень. Ми відпрацьовуємо всю територію області, і щодня у нас є певна кількість зброї, яку ми вилучаємо", - розповів Жукович.

За його словами, автомат, який знайшли неподалік від місця вбивства Окуєвої, не є виключенням з цього правила.

"Просто слідчі в цьому випадку вважають, що він може бути причетний до розстрілу автомобіля, тому до нього така прискіплива увага. Він був знайдений на відкритій місцевості, тобто не в приміщенні та не в будинку. Це автомат під калібр 5,45 мм", - додав речник поліції Київщини.

Автомат зараз направлений на проведення балістичної експертизи, і поки що результатів цієї експертизи у поліції немає.

"Тому ми не можемо чітко сказати, що саме цей автомат був задіяний в розстрілі. Нічого більше на ньому не знайдено - ні відбитків, ні решток ДНК", - наголосив Жукович.