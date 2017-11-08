На Луганщині затримали двох диверсантів окупаційних сил РФ, - СБУ

У Сєвєродонецьку Луганської області викрили одразу двох диверсантів окупаційних сил РФ. Затримані планували здійснити в місті теракти за завданням російських спецслужб, повідомили у СБУ.

"Правоохоронці затримали жителя Донецька біля адміністративної будівлі органу влади при спостереженні і проведенні ним фотозйомки персоналу і охорони держустанови. При затриманні в його автомобілі було виявлено професійний фотоапарат, три мобільні телефони і документи. Також під час обшуку були вилучені пакет з вибуховим пристроєм з трьома тротиловими шашками", - розповіли у відомстві.

При цьому зазначається, що після здійснення теракту зловмисник планував виїхати в інший регіон України для підготовки наступного злочину.

Другий диверсант виявився жителем Сєвєродонецька, який збирав інформацію про підрозділи сил АТО, режим охорони адмінбудівель і правоохоронних органів.

"Після цього за вказівкою куратора він вибрав об'єкт диверсії - територію біля місця дислокації підрозділу Збройних Сил України. Правоохоронці затримали терориста, коли він прямував до місця скоєння злочину. Під час обшуку у нього було вилучено саморобний вибуховий пристрій", - додали у спецслужбі.