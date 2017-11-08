На майно сина Авакова та Чеботаря накладено арешт, - САП

На майно Олександра Авакова та екс-заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря накладено арешт.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на майно Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря у рамках «справи закупівлі МВС рюкзаків». Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Солом’янський районний суд Києва 1 листопада обрав особисте зобов’язання як запобіжний захід для всіх трьох фігурантів так званої «справи рюкзаків».

Крім сина голови МВС Олександра Авакова, затриманими у справі також були екс-заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар і харків'янин Володимир Литвин, який у 2014 році виступав як представник компанії «Дніпровенд», фірми-переможця тодішнього тендеру на постачання рюкзаків.