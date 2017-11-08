На одного із затриманих в анексованому Криму склали адмінпротокол

П'ятьох чоловіків, затриманих під час обшуку в Алимдара Бєлялова в анексованому Криму, таки відпустили. Однак на одного із них - Сейтумера Сейтумерова склали протокол за "пропаганду нацистської або екстремісткою символіки". Про це Абдуллах Якубов повідомив в Facebook.

"Старий Крим, затримані працівники кафе і гості вийшли з відділення поліції", – повідомив Якубов.

Вони просто проживали на території Бєлялова, яку обшукували вранці.

Як повідомляють на сторінці "Кримська солідарність" у Facebook, стосовно Сейтумера Сейтумерова склали адмінпротокол.

"Щодо Сейтумерова склали адміністративний протокол відповідно до ч. 1 статті 20.3 КоАП РФ – "Пропаганда або публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки або атрибутики чи символіки, подібних із нацистською атрибутикою або символікою до ступеня змішування, або атрибутики або символіки екстремістських організацій, або інших атрибутики або символіки, пропаганда або публічне демонстрування яких заборонено федеральними законами", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, обшук в будинку Сейтумера це послідовний і цілеспрямований тиск на активістів "Кримської солідарності" з метою змусити мовчати про те, що відбувається в Криму.