НАБУ розслідує зникнення арештованих $156,8 млн, що належали компанії Онищенка

НАБУ почало розслідування щодо співробітників "Ощадбанку" за фактом зникнення $156,8 млн, що належать компанії Quickpace Limited, яку пов'язують з нардепом-втікачем Олександром Онищенком. Про це повідомляє прес-центр Національного антикорупційного бюро.

Наразі детективи намагаються встановити долю близько $156,8 мільйонів та 218,1 тисяч гривень, які належали компанії Quickpace Limited, пов’язаній з Онищенком. Ці гроші були арештовані на рахунках "Ощадбанку" в рамках розслідування так званої "газової справи".

У жовтні з'ясувалося, що ці гроші з рахунків банку зникли. В "Ощаді" це пояснили тим, що ці кошти нібито перерахували до державного бюджету на підставі вироку Краматорського суду Донецької області. Через цю ситуацію представники НАБУ допитали посадовців банку.

"Під час допиту посадовці не надали жодних відомостей на підтвердження перерахування вказаних сум в рахунок держбюджету, посилаючись на заборону розголошувати ці відомості. Таким чином, наразі невідомо, куди і за яких обставин вказані кошті були перераховані", - наголосили у НАБУ.

В результаті у цій справі зареєстровали кримінальне провадження за фактом вчинення невстановленими службовцями "Ощадбанку" незаконних дій з майном, на яке накладено арешт.