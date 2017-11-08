Національні збори Франції знову позбавили Ле Пен депутатської недоторканності

У межах розслідування інциденту з опублікуванням лідеркою ультраправих Ле Пен на своєму Twitter зображень злочинів "ІД", Нацзбори Франції вкотре позбавили її депутатської недоторканності. Про це пише французьке видання Le Figaro.

Нагадаємо, Марін Ле Пен перебуває під слідством у Франції за три опубліковані в соцмережі зображення, на яких “ІД” страчує, зокрема, журналіста США Джеймса Фоулі. Йому відтяли голову.

Зазначимо, прокуратура Франції завела справу на Марін Ле Пен ще влітку.