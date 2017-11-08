Норвегія отримала американські винищувачі F-35

Норвегія отримала перші новітні американські винищувачі F-35, які прибули на військову авіабазу Орланд.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на сайт Збройних сил Норвегії.

Це перші три літаки F-35, які постійно базуватимуться в Норвегії. Раніше норвезька сторона вже отримала для тренувань пілотів чотири F-35A, але вони базуються на базі ВПС США в штаті Арізона.

Літаки вилетіли з Техасу і перетнувши Атлантику прибули до Норвегії, переліт зайняв понад 9 годин. Планувалося, що літаки прибудуть на 26 годин раніше. Однак зліт з США був перенесений через відсутність літаків-заправників.

Норвегія має намір придбати 52 літаків типу F-35A, щоб замінити 56 існуючих винищувачів F-16, які поступово виведуть з експлуатації до 2021 року. З 2018 до 2024 року країна отримуватиме по шість літаків на рік.

Літаки формально досі належать американському виробнику Lockheed Martin, до Норвегії їх доставили американські пілоти.

Відразу після посадки відповідні служби Міноборони Норвегії почали огляд літального апарату та всіх технологій і обладнання. Як тільки інспекція буде завершена, літаки будуть офіційно передані Норвегії.