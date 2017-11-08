ООН: Сотні тисяч мешканців Донбасу можуть залишитись без чистої води

В ООН стурбовані загостренням бойових дій на Донбасі поблизу об'єктів інфраструктури постачання води, світла та газу, що може суттєво погіршити умови життя "мільйонів українців".

Про це йдеться у заяві координатора ООН з гуманітарних питань Ніла Волкера, повідомляє ВВС Україна.

"ООН глибоко стурбована нещодавнім посиленням бойових дій поблизу інфраструктури водо-, електро- та газопостачання у Донецькій області на сході України", - йдеться у заяві.

Волкер наголосив, що вже сьогодні для 1,1 мільйона людей з обох боків лінії розмежування є загроза обмеження доступу до чистої питної води.

В ООН зазначають, що за останні шість днів Донецьку фільтрувальну станцію обстрілювали протягом трьох ночей поспіль. А Верхньокальміуську фільтрувальну станцію обстріляли за одну ніч 12 разів.

"Без сталого необхідного водопостачання системи опалення зупиняться, а стан здоров'я людей буде погіршуватись. Діти, люди похилого віку, жінки та люди з особливими потребами можуть бути змушені залишити свої будинки у пошуках тепла та притулку", - йдеться у заяві.

В ООН попередили, що загострення бойових дій поблизу об'єктів інфраструктури може спричинити погіршення гуманітарної кризи на Донбасі.