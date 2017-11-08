Помер астронавт Річард Гордон, який у 1969 році облетів навколо Місяця на космічному кораблі "Аполлон-12"

Пішов з життя Річард Гордон, який у 1969 році облетів навколо Місяця на космічному кораблі «Аполлон-12». Американський астронавт помер 6 листопада, зазначають у повідомленні на сайті NASA.

Гордон став астронавтом у 1963 році. Він провів у космосі 316 годин. У 1966 році він пілотував космічний корабель «Джеміні-11», під час цього першого польоту він двічі виходив у відкритий космос. У 1969 році Річард Гордон керував космічним кораблем «Аполлон-12». Він пілотував корабель на навколомісячній орбіті під час другої висадки людини на Місяць.

Після того, як пішов з NASA в 1972 році, Річард Гордон був віце-президентом футбольного клубу і займав керівні позиції в декількох газових і нафтових компаніях.