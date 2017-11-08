Порошенко скликає термінову зустріч з приводу заяв польської влади

Президент України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі

Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

Причиною проведення такої зустрічі він назвав "резонансні заяви з боку представників офіційної польської влади на адресу України та її керівництва".

За його словами, ця зустріч необхідна для зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща, та щоб уникнути "подальшу ескалацію напруги".