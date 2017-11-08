Рада міністрів ОБСЄ пройде 7-8 грудня

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн-учасниць Організації з безпеки і співробітництва в Європі намічена на 7-8 грудня.

Про повідомили в штаб-квартирі ОБСЄ, передає Укрінформ.

"Двадцять четверта зустріч Ради Міністрів ОБСЄ відбудеться 7 та 8 грудня 2017 року у Відні, Австрія", - поінформували в Організації.

Захід відбудеться на запрошення діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Австрії Себастьяна Курца. Нагадаємо, його каденція закінчується наприкінці року.

Рада Міністрів є центральним директивним і керівним органом ОБСЄ. Щорічна зустріч надає міністрам закордонних справ 57 держав-учасниць важливу можливість розглянути і оцінити ситуацію в галузі безпеки в євроатлантичному та євразійському регіоні, а також діяльність організації.