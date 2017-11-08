Сьогодні в АТО загинув один український військовий

У зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі з початку доби 8 листопада один український військовик загинув, ще один дістав поранення.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО у Facebook.

"Неподалік Донецька окупанти випустили не менше 16 мін калібру 82-мм по захисниках Авдіївки і Пісок. Крім того, озброєння БМП ворог застосовував біля Зайцевого. А близько опівдня внаслідок вогневого протистояння з противником дістав смертельне поранення один наш військовослужбовець", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на луганському напрямку бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли укріплення сил АТО в районі Кримського. Терористи також двічі обстріляли українські позиції біля Трьохізбенки.

"Близько 10:00 унаслідок вогневої провокації із застосуванням гранатометів зазнав поранення боєць Збройних сил України", – додали в штабі АТО.

На приморському напрямку протягом дня бойовики застосовували протитанковий гранатомет у районі Новотроїцького, а біля Водяного вели вогонь з БМП.