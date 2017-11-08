Стартап Embodied Intelligence має намір навчити роботів вчитися

В той час, як Google розробляє ШІ-алгоритми, які будуть створювати інші такі ж, стартап Embodied Intelligence має намір створити роботів, які навчатимуться самостійно.

Засновником компанії став Пітер Аббел з Бельгії. Раніше він працював в Університеті Берклі, а потім в лабораторії OpenAI. Тепер же заснував свою компанію для того, щоб створити новий рівень автоматизації роботів на заводах, складах і, можливо, навіть в будинках, пише Tehnot.

Ідея полягає в тому, щоб роботи навчалися на основі записів з віртуальної реальності. Використовуючи VR-гарнітуру і трекери руху, співробітники компанії будуть демонструвати роботу завдання, після чого він буде витягувати уроки з цих даних і повторювати їх. Проект фінансується венчурної компанією Amplify Partners. Первісний обсяг інвестицій склав $7 млн.

Поки що фахівці вчать робота брати зі столу пластикові трубки. Сьогодні кожен рух, який робить промисловий робот, прорахований до міліметра. Але найбільш наболілі проблеми не можуть бути вирішені таким чином. Ми повинні бути в змозі не просто сказати роботу, що треба робити, а навчити його вчитися.