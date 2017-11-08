У Конгрес США внесли проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу

У Палату представників американського Конгресу внесли проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу. Про це повідомив посол України в США Валерій Чалий, передає Укрінформ.

"Ми сьогодні, як Посольство України та дипломатична служба, просуваємо цю ідею в різних країнах світу, зокрема у Сполучених Штатах Америки, щоб у Конгресі було прийнято резолюцію про визнання Голодомору - геноцидом українського народу. Перші кроки зроблено, сьогодні така резолюція була внесена конгресменами в Палаті представників", - повідомив Чалий.

За його словами, зокрема, з цією ініціативою виступили конгресмени Сандер Левін, Марсі Каптур, Брайан Фитцпатрик і Енді Харріс.

"Резолюція далі буде розглядатися. Я думаю, це займе кілька місяців і, сподіваюся, наступного року, навесні, ми будемо мати голосування в Конгресі США", - зазначив дипломат.

Чалий також підкреслив, що зараз процес визнання Голодомору геноцидом українського народу триває відразу в декількох штатах. На сьогодні таке рішення вже прийняли парламенти штатів Вашингтон, Орегон і Нью-Джерсі. За словами українського посла, це буде додатковим аргументом для рішення конгресменів і сенаторів у головному законодавчому органі США.