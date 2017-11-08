У Міжнародному аеропорту "Київ" запрацювала електронна система зчитування посадкових талонів

7 листопада у Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) запрацювала електронна система зчитування посадкових талонів в пунктах контролю на авіаційну безпеку. Крім того, тут встановили автомати для самостійної реєстрації.

Електронна система зчитування почала роботу як на міжнародних, внутрішніх, так і бізнес-авіарейсах, що обслуговуються в Бізнес-Терміналі «В». Відповідно, для проходження контролю на авіаційну безпеку допускаються не тільки пасажири з роздрукованими посадочними талонами, а й ті пасажири, хто пройшов реєстрацію на рейс онлайн і можуть пред’явити відповідний документ на екранах своїх гаджетів, пише Tehnot.

Пасажири можуть зареєструватися онлайн на сайтах авіакомпаній, за допомогою мобільного додатку або пройти онлайн реєстрацію безпосередньо в аеропорту в кіосках самостійної регістрації.

Кіоски (автомати) самостійної регістрації встановили у залі вильоту міжнародного терміналу. Онлайн чек-ін або онлайн реєстрація призначена для того, аби пасажир в онлайн режимі зареєструвався на рейс і роздрукував свій посадковий талон.

Для самостійної регістрації необхідний тільки паспорт. Передбачається, що для цього має вистачити 1,5 хвилини.

Зараз пройти онлайн реєстрацію в аеропорту можуть пасажири рейсів двох авіакомпаній — LOT і Buta Airways (Azerbaijan Airlines). Але в аееропорту «Київ» сподіваються, що і інші авіакомпанії приєднуватися до програми онлайн реєстрації.