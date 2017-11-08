У населення США 42% всієї стрілецької зброї у світі, - Ягланд

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає, що ігнорування фактів у сучасному світі – не менша загроза, аніж розповсюдження фейків у соцмережах.

Про це Ягланд заявив, виступаючи перед учасниками Всесвітнього форуму за демократію, повідомляє Укрінформ.

«Зараз ведеться багато розмов про фейкові новини, про соцмережі, про їхню роль в цьому. Що я бачу, що ігнорування фактів – це також дуже важливо», - заявив Ягланд.

Генсек Ради Європи навів приклад «ігнорування фактів», актуальний для сьогодення.

«Маю приклад. В США зараз відбуваються активні обговорення щодо обстрілів, які здійснюють люди в масках, чому так відбувається (...). Факт в тому, що населення США, яке складає всього 4% від населення всього світу, володіє 42% всієї ручної стрілецької зброї у світі (...) і вони перші у списку по нападах озброєних людей у масках», - вказав Ягланд.

Він також підкреслив, що подібні факти, які пояснюють природу того, що відбувається, існують на всіх континентах, і їх не варто ігнорувати, бо через десять років таке може стати подіями мейнстріму.