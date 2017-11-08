У Раді Європи ухвалили рішення на користь України в питанні виконання Мінських угод

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення на користь України в питанні виконання Мінських угод, наголосивши на відповідальності Росії. Про це повідомив у Facebook президент України Петро Порошенко.

"Вітаю рішення Комітету міністрів Ради Європи щодо України. Дякую за високу оцінку українських реформ та підтримку у боротьбі з агресією РФ. Рішення РЄ підкреслює відповідальність Росії за виконання Мінських домовленостей, насамперед, щодо припинення вогню та відведення військ", - написав президент.

Президент зазначив, що Рада Європи визнала прогрес, досягнутий у децентралізації, антикорупційній та судовій реформі, зокрема, у перезавантаженні Верховного суду.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу російсько-окупаційних угруповань за минулу добу загинули 2 воїни ЗСУ.