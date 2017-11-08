У Швеції анонсували переговори щодо закупівлі американських систем протиракетної оборони

На тлі загострення регіональних напружень і загального поліпшення технологій балістичних ракет у всьому світі, в Швеції вирішили почати переговори про введення в систему озброєнь країни ракетної системи Raytheon Co Patriot. Сума прогнозованих поставок американської системи протиракетної оборони становить $ 1,2 млрд, пише Reuters.

У вівторок уряд Швеції повідомив, що переговори з компанією США будуть націлені на поставки починаючи вже з 2020 року, а введення систем у дію запланували на 2025 рік.

Журналісти видання зазначають, що до країн, що посилено працюють над ракетними технологіями, належать Іран, Північна Корея і Росія.

Нагадаємо, Литва підтримала розміщення в Балтії протиракетних комплексів Patriot.