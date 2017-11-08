У Сіднеї розпочне роботу перше почесне консульство України

Почесним консулом України в австралійському Сіднеї став Ярослав Дума. Про рішення міністерства закордонних справ України повідомляє з посиланням на посольство України в Австралії власкор Укрінформу.

«Це важлива ініціатива, спрямована на розбудову української дипломатичної присутності в Австралії. Відкриття почесного консульства України в Сіднеї є давно назрілою необхідністю, яка реально відображає взаємну зацікавленсть сторін у розширенні співробітництва між двома країнами, а також відкриває нові можливості для більш ефективного використання потенціалу української громади Сіднея», - йдеться у повідомленні дипустанови.

63-річний Ярослав Дума - колишній очільник української громади Сіднея, а нині - активний її член, приватний підприємець, член Сіднейського ротарі-клубу, спеціаліст у галузі права та фінансових питань.

Офіційна церемонія відкриття почесного консульства відбудеться у середині грудня. У планах консульства – робота з громадянами, урядовими та бізнесовими делегаціями двох країн, просування економічного та культурно-гуманітарного співробітництва між країнами.

Одним з основних завдань почесного консула на наступний 2018 рік є підготовка та сприяння участі української команди воїнів-ветеранів в Іграх нескорених, що пройдуть у Сіднеї.

Досі Україна не мала свого почесного представництва у найбільш густонаселеному мегаполісі Австралії, діяло лише почесне консульство у Мельбурні.