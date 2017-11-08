У Житомирі відбувся історико-культурний форум "Операція "Захід". Вирвані з коренем"

У Житомирі в Домі української культури відбувся історико-культурний форум «Операція «Захід». Вирвані з коренем». Його учасниками стали науковці, представники студентства, громадськості, які говорили про наймасовішу депортацію, здійснену радянською владою в Західній Україні у 1947 році.

В Україні широко вшановують чергові трагічні роковини операції «Захід», яка була проведена 21 жовтня 1947 року. Як сказав модератор зустрічі, науковець Сергій Стельникович, це один, але найбільший епізод у загальній депортаційній політиці Радянського Союзу по відношенню до українського населення, зокрема західноукраїнського регіону. Депортаційні акції розпочалися ще задовго до того, і тривали до початку 50-х років минулого століття.

Микола Кордон, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ЖДУ ім. І.Франка, виступаючи на заході, зокрема, зазначив:

-Депортації, які були в післявоєнний період в західній Україні, були спрямовані перш за все на те, щоб ізолювати Українську Повстанську Армію від населення, щоб людей тримати в страху і знищити базу для національно-визвольної боротьби. Планувалося виселити 25 тисяч сімей, це 75 тисяч населення. Було підготовлено 50 залізничних ешелонів до відправки людей до Сибіру. Радянська влада, борючись проти УПА, виселяли сім’ї учасників повстанського руху… Операція дуже ретельно готувалася, були складені списки, вони неодноразово перевірялися. Час на її проведення виділявся стислий . Операція була закінчена за 4 дні. 26 жовтня пішов останній ешелон з людьми, «план» перевиконали: замість 25 тисяч сімей було відправлено понад 26 тисяч. Багато українців померли в дорозі. Ті ж, які дісталися до Сибіру, переважно почали працювати на шахтах, трохи в промисловості, і зовсім невелика кількість у сільському господарстві.

Доцент кафедри суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету, кандидат історичних наук Геннадій Махорін сказав, що український народ пережив цілий ряд таких каральних акцій. Стосовно операції «Захід» він вважає, що мета радянської влади досягнута не була, адже діяльність УПА продовжувалася і потім, було вирішено перейти до іншої тактики. « Народ продовжував боротися. Не можна говорити тільки про трагічне в українській історії. Маємо не лише вшановувати пам’ять, а й більше говорити про перемоги українців» - зауважив науковець.

Варто підкреслити, що УПА діяла і в Житомирській області, і досить довго. Останній бій УПА на території Житомирщини відбувся 7 липня 1955 року в с. Сушки Коростенського району ( тоді це був Барашівський район).

У форумі також взяла участь регіональний координатор уповноваженого України з прав людини Олена Коваленко. Вона зупинилася на подіях 18 травня 1944 року, коли відбулася масова депортація кримсько-татарського народу. Також у її виступі йшлося і про актуальні проблеми сьогодення, зокрема, про порушення окупаційною владою Російської Федерації прав і свобод людини в Автономній Республіці Крим.

Оксана Климчук, Житомирська область, фото автора