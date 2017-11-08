В Іспанії конституційний суд анулював декларацію про незалежність Каталонії

Конституційний суд Іспанії у середу скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на El Pais.

Суд також вирішив примусово стягнути штрафи у розмірі 12 тисяч євро на день, накладені на членів виборчої комісії Жозе Марію Жове та Розу Марію Відаль.

У рішення суд повідомив прокуратурі, що спікер каталонської палати Карме Форкадель та члени парламенту Анна Сімо та Хосе Марія Еспехо продовжують не дотримуватися рішень суду.

Суд раніше уже скасував закон про референдум щодо самовизначення Каталонії, який став підставою для проведення незаконного плебісциту 1 жовтня.

Нагадаємо, що відсторонений глава уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі.