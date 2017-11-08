В окупованому Криму російські силовики провели обшуки у низки кримськотатарських активістів

8 листопада силовики РФ провели обшуки у низки кримськотатарських активістів в окупованому Криму. Про це повідомляє група "Кримська солідарність" у Facebook.

У Бахчисараї окупанти прийшли до громадського активіста і працівника - Сейтумера Сейтумерова. Він працює адміністратором в кафе "Салачик", власником якого є затриманий 11 жовтня Асанов Марлен.

Як зазначив один з активістів, обшук в будинку Сейтумера це послідовний і цілеспрямований тиск на активістів "Кримської солідарності" з метою змусити мовчати про те, що відбувається в Криму.

Стало відомо також про обшуки в Алімдара (Руслана) Бєлялова в місті Старий Крим. Він є активним учасником спільноти "Кримська солідарність". Раніше Бєлялов вже отримував адміністративний штраф за свою активну позицію і освітлення реальних подій в Криму.

Як повідомляється, силовики вилучили в активіста телефони на експертизу, його самого не затримували.

Повідомляється про обшуки в Сімферопольському районі, у селищі Зарічне в будинку Ельдара Кантемірова. Пізніше у спільноті "Кримська солідарність" зазначили, що "Кантеміров залишається вдома, а силовики їдуть".

Згідно з повідомленням, окупанти затримали п'ятьох осіб.

"П'ятьох працівників громадського харчування, які працевлаштовані у Алімдара Бєлялова доставили в райвідділ "для бесіди". ПІБ уточнюємо", - йдеться в повідомленні.