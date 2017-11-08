Вінницькі студенти вишивають карту України

Всеукраїнська акція «Україна моя вишивана», яка має на меті об’єднати небайдужих громадян довкола створення вишитої карти України, дісталася Вінниці. Сьогодні, 8 листопада, вінницька молодь зустрічала оберіг піснями та танцями. Упродовж п’яти днів вишите полотно площею у чотири квадратних метри мандруватиме вишами міста. Залишити свої хрестики на вишитій карті України мають можливість студенти політеху, торгово-економічного інститут та педагогічного університету. А на вихідних, 11–12 листопада, усі небайдужі вінничани вишиватимуть оберіг країни в обласному художньому музеї.

«Акція «Україна моя вишивана» розпочалася ще 22 червня 2017 року у смт. Скала-Подільська Тернопільської області. Її ініціаторами виступили майстри народної творчості Тетяна Дяківнич та Ірина Харатін. Саме вони вишили на полотні контури карти України і запропонували усім областям долучитися до створення загальноукраїнського оберегу, – каже координатор акції у Вінниці Донат Мельник. – Мета акції – об’єднати різні спільноти України задля процвітання нашої Батьківщини, доказати, що саме українська вишиванка – це генетичний код нашого народу. За допомогою голки і нитки хрестик за хрестиком ми об’єднуємо серця українців в одне єдине ціле і створюємо потужну енергетику єдності, навіть у Криму, куди карта обов’язково дістанеться».

Вишите полотно має розмір три метри на півтори. Тло карти вишивається в кольоровій гамі українського прапора. Кожна область має свій колір. Обидва боки карти почали оздоблювати знаменитим борщівським орнаментом. Також на полотні зображений духовний символ, вісник миру – голуб.

«Вишиті сорочки чи обереги не раз рятували життя нашим захисникам на передовій, ми вже пересвідчилися, що вишивка – це як зброя, вакцина, пігулка, яка допомагає українцям боротися за мир, – каже представниця студентського самоврядування педуніверситету Ірина Грицюк. – Щиро радію можливості взяти участь у цій акції, бо нагода приєднатися до когорти небайдужих українців і залишити свій хрестик на спільній вишитій карті України випадає чи не один раз у житті».

Акція пройшла у Тернопільській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Рівненській та Житомирській областях. До неї вже долучилося понад 5 тисяч українців різного віку – наймолодшому учаснику ледь виповнилося 4 роки, а найстаршому далеко за 80.

У Вінниці вишита карта України перебуватиме до понеділка, 13 листопада. Потім вона помандрує до Одеси та інших південних регіонів.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора