ЄК не вважає за необхідне створення "Північного потоку-2"

Єврокомісія (ЄК) не вважає за необхідне створення газопроводу "Північний потік-2", так як вона чекає скорочення споживання "блакитного палива" в Євросоюзі в майбутньому.

Про це йдеться в матеріалах ЄК, передає УНН.

"Імпорт газу в Євросоюз, як очікується, залишиться стабільним до 2030 року, з огляду на скорочення внутрішнього виробництва і споживання (цього палива - ред.). З огляду на існування добре розвиненої інфраструктури по імпорту (газу) і очікуваної конкурентоспроможності поставок ЗПГ після 2020 року, Єврокомісія не бачить необхідності в новій інфраструктурі такої величини, як Північний потік-2", - йдеться в повідомленні.

Раніше Єврокомісія підготувала пропозиції змін до Газової директиви ЄС, щоб поширити європейське законодавство на роботу газопроводу "Північний потік-2",