Євросоюз може надати Україні окреме вікно в "Erasmus +"

ЄС розгляне можливість відкриття для України окремого вікна в “Erasmus +”.

Таке доручення дав своєму кабінету комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Хан після перемовин з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич у Брюсселі, передає МОН.

“Протягом останніх 20 років Європейська Комісія продовжує пропонувати студентам освітні можливості та пропозиції співпраці для ВНЗ України за допомогою програми „Erasmus +“ та її попередників — „Tempus“, „Erasmus Mundus“ та „Jean Monnet“. Також хочу підкреслити, що після прийняття важливих законів України „Про вищу освіту“ (2014 р.) та „Про освіту“ (2017 р.) Україна надає першочергову увагу освітнім реформам”, — зазначила Гриневич.

Йшлося також про те, що окреме вікно в “Erasmus +” розкриє нові можливості для розвитку освіти в Україні. Так, програма дозволяє мати окремий кошик грошей, які йдуть лише на обрану країну. Тобто це дає можливості для фінансування національних проектів у вищій освіті, за які конкуренція буде лише серед ВНЗ України, а не серед вишів усієї Європи.

Нагадаємо, що Міносвіти оприлюднило розміри нових стипендій (список).