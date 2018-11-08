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Балуху дозволили поговорити із сестрою, - правозахисники

8 листопада, 2018 - 16:40
Фото RFE/RL

У керченській колонії, де зараз змушений перебувати український активіст Володимир Балух, відбулося коротке побачення з його сестрою, яка приїхала з Волгоградської області Росії.

Про це повідомляє "Кримська правозахисна група".

"В українського активіста Володимира Балуха 8 листопада 2018 року в керченській колонії відбулося коротке побачення з рідною сестрою Надією, яка спеціально для цього приїхала з Волгоградської області РФ. Українцю дали можливість поговорити з сестрою через скло по телефону", - йдеться в повідомленні правозахисників.

У "Кримській правозахисній групі" поінформували, що згідно російським законодавством, що діє в Криму, де-факто Володимир Балух має право на короткострокові побачення тривалістю чотири години і довгі тривалістю три доби побачення на території колонії.

Джерело: День

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