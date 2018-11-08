Білий дім позбавив акредитації кореспондента CNN

Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту за “неналежну поведінку” на прес-конференції президента Дональда Трампа 7 листопада.

Про це пише The Washington Post.

Під час конференції репортер спершу запитав Трампа, чому той називав караван мігрантів, який рухається до південного кордону США, вторгненням, але президент лише порадив журналісту "краще керувати CNN", щоб у нього бути вищі рейтинги.

Після цього Акоста спробував поставити друге запитання - про розслідування імовірного втручання Росії у вибори в США 2016 року, на що Трамп сказав: "Годі!", і співробітниця прес-служби Білого дому безуспішно спробувала вирвати в Акости мікрофон. Трамп зрештою назвав журналіста "грубою, жахливою людиною". "CNN має бути соромно, що ви на них працюєте", - сказав президент журналісту.

Коли ж репортер NBC Пітер Александер, який мав поставити наступне запитання, спробував заступитися за колегу, Трамп сказав: "Я і від вас не в захваті". Він також додав: "Коли ви повідомляєте фейкові новини, що CNN робить часто, ви є ворогами народу".

Пізніше речниця Білого дому Сара Хакабі Сандерс заявила, що Акоста "розпускав руки до молодої жінки, яка просто виконувала свою роботу".

У CNN висловили "повну підтримку" Акості. Крім того журналісти інших видань висловили свою підтримку Акості. Як пише CNN, жодний репортер з присутніх на заході, не погоджується зі звинуваченнями і не вважає, що Акоста погрожував Трампу.