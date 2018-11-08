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Близько 200 українських туристів другу добу не можуть вилетіти з Єгипту

8 листопада, 2018 - 19:50
Фото з відкритих джерел

В аеропорту Єгипту застрягли близько 200 українських туристів - клієнтів туроператора Join Up, які вже другу добу не можуть вилетіти з єгипетського міста Шарм-ель-Шейха.

Про це повідомляє "Громадське".

За словами одного з туристів Олександра, їхній рейс мав вилетіти 7 листопада о 19:10, але представники перевізника Yanair заявили, що на літаку "сталася бійка", тому він не полетить.

"Нас заселили в поганий готель - "клоповник", а сьогодні (8 листопада, - ред.) сказали, що ми вилетимо до України", - розповів Олександр.

За його словами, туристів привезли до аеропорту, але знову не відправили до України. "Хотіли заселити знову в "клоповник", але люди піднялися і сказали, що не поїдуть туди. Нам спочатку погрожували поліцією як представники перевізника Yanair, так і представники туроператора Join Up, а потім пообіцяли нормальний готель. Ми от їдемо туди", - зазначив Олександр.

У компанії Join Up підтвердили "Громадському", що туристи не вилетіли з Єгипту. "Туристам було надано розміщення в готелі, звичайно, за кошт компанії. Частина туристів уже сьогодні вирушає (до України, - ред.) рейсом о 19:00, а друга частина — також сьогодні о 21:40", - повідомили в Join Up.

У прес-службі туроператора зазначили, що не отримували скарг від туристів щодо готелю. Щодо причин затримання рейсу в Join Up заявили, що це не входить до їхньої компетенції і треба звертатися до перевізника.

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