Чехія планує вийти з міграційного пакту ООН

Уряд Чехії наступного тижня планує провести голосування з питання участі країни у міграційному пакті ООН. Шляхом голосування буде вирішено, чи підпише Чехія міграційний договір, чи вийде з нього за прикладом США, Польщі та Угорщини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Прем'єр Чехії Андрей Бабіш пропонує партнерам по коаліції вийти з міграційного пакту ООН і не підписувати його. На його думку, договір згладжує відмінності між легальною і нелегальною міграцією.

"Мені він не подобається, я хотів би обговорити це з коаліційним партнером", - сказав Бабиш.

"США вийшли з пакту, Угорщина, Польща обговорює, тепер ще й Австрія", - зазначив він.

Нагадаємо, у 2016 році всі 193 країни ООН домовилися в Нью-Йоркській декларації про те, що в 2018 році приймуть два глобальних договори про міграцію.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних націй (ООН) погодила текст Глобального договору про безпечну, впорядковану і регулярну міграцію у липні цього року.

У договорі закріплені 23 цілі, в тому числі порятунок життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабандистів, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Інші положення документа, наприклад, пов'язані з роботою консульських відділів, передбачають міжнародне співробітництво.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що цей договір став першою глобальною угодою, яка передбачає управління всіма аспектами міжнародної міграції.