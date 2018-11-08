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День в ООС: Бойовики 7 разів обстріляли позиції ЗСУ

8 листопада, 2018 - 18:27
Фото: mil.gov.ua

Протягом дня російські окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил, одного військовослужбовця було поранено.

Про це повідомляє перс-центр ООС.

Із семи обстрілів один обстріл бойовики провели із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

"Ворог вів прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність противника зафіксовано на Луганському напрямку. Тут, біля Кримського, окупаційні війська, окрім вищеперерахованої зброї, застосували і міномети калібру 82 мм", - зазначили у прес-центрі.

Там додали, що обстріли загарбників також зафіксували поблизу населених пунктів Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Широкине.

"У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил був поранений", - повідомили в штабі ООС.

Джерело: День

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