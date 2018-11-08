Екс-посол США запропонував розширити санкції проти РФ

Західним країнам варто розширити санкції проти Росії і змінити загальний підхід до запровадження обмежувальних заходів.

Про це заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст під час засідання Постійного комітету парламенту Канади із питань оборони, передає Укрінформ.

“Потрібно більше санкцій. Поки що санкції діяли навздогін, вони карали Росію за вже вчинені погані дії. Нам же слід запровадити проактивні санкції, які завчасно дадуть Москві знати, що у випадку продовження злодійства, обмеження посиляться”, - сказав Гербст.

На його переконання, досягти “проактивності” санкцій можна, приміром, вказавши, що загибелі українських військових призведуть до посилення обмежувальних заходів.

“Або ж у нових санкціях може стверджуватися, що наступні захоплені 35 км кв української території призведуть до посилення санкцій. Таким чином Москва наперед знатиме, що її чинна поведінка призводить до посилення санкцій”, - наголосив колишній дипломат.

Він також запропонував заборонити деяким російським човнам заходити у Західні порти через перешкоджання Росією вільному мореплавству у Азовському морі.

“США, Канаді та ЄС слід розглянути можливість запровадження законодавства, яке б заборонило російським човнам із Ростова-на-Дону швартуватися у наших портах, поки тривають утиски українського мореплавства”, - підсумував Гербст.