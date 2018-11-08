"Фокстрот" та Приват24 розпочали продаж подарункових карток

З 30 жовтня оформити електронну подарункову картку номіналом від 100 до 1000 грн можна в мобільній та у веб-версії Приват24 в розділі «Усі послуги» – «Торговий центр» – «Подарункові картки». Після купівлі сертифікат можна надіслати безпосередньо на електронну пошту одержувача, роздрукувати або подарувати в електронному вигляді. Такий корисний подарунок діє на онлайн і офлайн-покупки в усій мережі «Фокстрот».

«Наше завдання - зробити покупки в «Фокстрот» ще комфортніше і збільшити кількість лояльних бренду покупців, а партнерство з Приват24 сприяє його вирішенню, - коментує виконавчий директор «Фокстрот» В’ячеслав Поврознік. - Сервісні продукти, розроблені спільно з Приват24, підвищують ефективність комунікації з клієнтами, зміцнюють їх прихильність. В майбутньому це дозволить мільйонам клієнтів банку отримувати привілеї від «Фокстрот», не виходячи з онлайн-банку».

Подарункова карта «Фокстрот» діє без обмежень у більш ніж в 160 роздрібних магазинах «Фокстрот. Техніка для дому» по всій території України.

Довідка. Мережа побутової техніки та електроніки «Фокстрот» була заснована в 1994 році і на сьогоднішній день є одним із лідерів українського ринку з роздрібного продажу аудіо-, відео-, побутової техніки, електроніки в своєму сегменті. Станом на жовтень 2018 компанія налічує 161 магазин. «Фокстрот» представлений ​​в 90 обласних і районних центрах України, загальна торгова площа об'єктів складає 151 тис кв. м. Фокстрот є абсолютним лідером в категорії магазинів побутової техніки за рівнем впізнаваності бренду, відвідування і покупок (81,2% за даними TNS Ukraine, MMI 2018/1. ЦА: Все 20-55 дох.ср. +). За даними similarweb.com інтернет-магазин foxtrot.ua відвідують щомісяця 5,3 млн користувачів інтернету. Кількість учасників програми лояльності «Фокс клуб» станом на середину 2018 перевищила 8 млн чоловік.