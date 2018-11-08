Каліфорнійським стрільцем виявився ветеран-морпіх

Правоохоронці оприлюднили ім'я нападника, який розстріляв минулої ночі щонайменше 12 людей у барі в містечку Таузанд-Окс у Каліфорнії, ним виявився 28-річний ветеран-морпіх.

Про це повідомляє CNN із посиланням на офіційну заяву правоохоронців.

"Підозрюваний нападник у смертельній стрілянині, що сталася минулої ночі, був ідентифікований як 28-річний Йєн Девід Лонг", - цитує телеканал шерифа округу Вентура Джеффа Діна.

Лонг раніше служив у Морській піхоті США. За інформацією міноборони, він проходив службу з 2008 по 2013 рр. Він здійснив напад, використовуючи "Глок" 45 калібру.

За словами шерифа, поліція раніше контактувала з Лонгом. Зокрема, у квітні 2015 року правоохоронці прибули за викликом до його будинку і мали розмову з ним. Лонг виглядав розгубленим і поводився дивно. Поліцейські викликали фахівців з психічного стану здоров'я людини, які попрацювали з Лонгом.

Нагадаємо, в ніч на четвер в одному з барів міста Таузанд-Окс (штат Каліфорнія) сталася стрілянина, яка забрала життя 12 людей, у тому числі одного поліцейського. Нападник вкоротив собі життя. Мотиви нападу встановлюються.