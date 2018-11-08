Міністр юстиції США Сешнз подав у відставку

Міністр юстиції США Джефф Сешнз подав у відставку.

У своєму листі з проханням про звільнення Сешнз зазначив, що залишає посаду на прохання президента Дональда Трампа, передає Радіо Свобода.

Сам голова Білого дому пообіцяв оголосити ім’я нового голови Мін’юсту найближчим часом. Він також подякував Сешнзу за роботу.

Рішення Сешнза ставить у непевне становище майбутнє розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Міністерство юстиції, яким керував Сешнз, має повну владу над розслідуванням Мюллера, яке Трамп неодноразово називав «полюванням на відьом».

Трамп неодноразово критикував Сешнза через те, що він самоусунувся від розслідування ймовірних зв’язків команди Дональда Трампа з Росією через свою роль у виборчій кампанії нинішнього президента до призначення на посаду міністра юстиції.

Розслідування Мюллера перебувало в компетенції заступника Сешнза, Роба Розенштейна, але це може змінитися після відставки міністра.