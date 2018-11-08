NASA відновило роботу марсоходу Curiosity після технічного збою

Марсохід NASA Curiosity продовжує дослідницьку місію після того, як у вересні із його “памяттю” стався технічний збій.

Про це повідомило аерокосмічне агентство США на офіційному сaйті.

Фахівці NASA стверджують, що зараз марсохід у нормі, його перевели на “запасний мозок” – комп’ютер Side-A - і збираються тестувати технічні проблеми комп’ютера, що дав збій.

Цього тижня Curiosity буритиме поверхню марсіанського “озера Оркаді”.

“На даний момент ми впевнені, що повернемося до повноцінної місії, але рано говорити про те, як скоро", - сказав заступник керівника проекту Curiosity Стівен Лі.

Curiosity висадився на Марс у 2012 році. Цей марсохід добув проби ґрунту, що підтвердили припущення про можливість існування води на Марсі.