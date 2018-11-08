Німецьке товариство GIZ починає гуманітарну місію на окупованому Донбасі

В Донецькій області німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ розпочне оціночну місію, щоб визначити, яка гуманітарна допомога потрібна регіону.

Про це у середу повідомив департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної військово-цивільної адміністрації на офіційному сайті.

«Німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ розпочинає оціночну місію з підготовки нового проекту, діяльність якого буде пов'язана з гуманітарною та соціальною сферами та здійснюватиметься та території Донецької та Луганської областей», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що сьогодні у Краматорську відбулася робоча зустріч першого заступника голови Донецької облдержадміністрації Євгена Вілінського з делегацією провідних експертів GIZ. Під час зустрічі сторони обговорили стан соціальних, медичних, освітніх закладів в Донецькій області, а також загальні питання життя регіону.

Проектний Директор GIZ Александр Отто пояснив: «Оцінювати можливості надання допомоги будуть представники оціночної місії. Далі ми бу демо залучати партнерів. Створений проект покаже, яка гуманітарна допомога потрібна регіону та на що звернути увагу під час довгострокового співробітництва».