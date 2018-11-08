Пасажиропотік через аеропорти України зріс на 24%

За січень-вересень 2018 року пасажиропотік через аеропорти України зріс на 23,9%, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, і становив майже 15,6 млн людей.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"За перші 9 місяців 2018 року пасажиропотік через аеропорти України зріс на 23,9% і склав майже 15,6 мільйонів людей", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за січень-вересень 2018 року відбулося суттєве зростання кількості обслугованих пасажирів в основних аеропортах: Київ (Жуляни) – на 57,3%, Львів – на 46,6%, Запоріжжя – на 19%, Одеса – на 19,3%, Харків – на 18,1%, Бориспіль – на 17,6% та Дніпро – на 7,4%.

Крім того, значний приріст обсягів пасажирських перевезень було зафіксовано в аеропортах міст Чернівці (на 55,3%) та Херсон (на 51,1%).