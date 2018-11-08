Поліцейський з Луганщини став чемпіоном світу з боротьби

Боєць батальйону поліції особливого призначення «Луганськ-1» Тарас Губаренко став переможцем Чемпіонату світу ICO у Римі (Італія).

Про це повідомила начальник відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай на офіційній сторінці у Facebook.

«З 2 по 4 листопада в Італії у м. Рим проходив чемпіонат світу ICO - це одне з найпрестижніших спортивних змагань, яке збирає високопрофесійних борців з усіх континентів світу. У чемпіонаті брав участь боєць батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції Тарас Губаренко», - написала Погукай.

Вона повідомила, що у спортивному змаганні наш боєць виборов дві перемоги в різних номінаціях. В розділі лоу-кік старший лейтенант поліції зійшовся в протистоянні з ірландцем, бразильцем й монголом та став беззаперечним переможцем Чемпіонату.

В розділі лайт-контакт в фінальному поєдинку Тарас поступився швейцарцю та посів друге місце в своїй ваговій категорії.