Порошенко обговорив з Юнкером прискорення макрофінансової допомоги Україні

Президент Петро Порошенко скоординував із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером позиції щодо прискорення процедур для надання макрофінансової допомоги Україні.
Про це повідомляє прес-служба Глави Української держави на офіційному сайті.
“Під час візиту до Фінляндії в ході саміту Європейської народної партії Президент Петро Порошенко провів зустріч із президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Співрозмовники скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги Україні”, - ідеться в повідомленні.
Крім того, за даними АП, Президент Єврокомісії також висловив підтримку Україні на шляху успішних перетворень.
Нагадаємо, 14 вересня Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду ЄС з Нацбанком щодо програми макрофінансової допомоги ЄС на суму 1 млрд євро.
Меморандум про взаєморозуміння визначає перелік заходів з реалізації структурних реформ в управлінні державними фінансами. Ідеться також про належне урядування та боротьбу з корупцією, секторальні реформи, соціальну політику та менеджмент в державних компаніях.
Програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні в розмірі 1 млрд євро передбачає 18 умов, шість з яких необхідно виконати для першого траншу і 12 - для другого.
Президент України Петро Порошенко 7-8 листопада перебуває з робочим візитом у Фінляндській Республіці.