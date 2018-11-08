Порошенко обговорив з Юнкером прискорення макрофінансової допомоги Україні

Президент Петро Порошенко скоординував із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером позиції щодо прискорення процедур для надання макрофінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє прес-служба Глави Української держави на офіційному сайті.

“Під час візиту до Фінляндії в ході саміту Європейської народної партії Президент Петро Порошенко провів зустріч із президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером. Співрозмовники скоординували позиції щодо прискорення процедур, пов’язаних з наданням макрофінансової допомоги Україні”, - ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними АП, Президент Єврокомісії також висловив підтримку Україні на шляху успішних перетворень.

Нагадаємо, 14 вересня Україна та ЄС підписали Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду ЄС з Нацбанком щодо програми макрофінансової допомоги ЄС на суму 1 млрд євро.

Меморандум про взаєморозуміння визначає перелік заходів з реалізації структурних реформ в управлінні державними фінансами. Ідеться також про належне урядування та боротьбу з корупцією, секторальні реформи, соціальну політику та менеджмент в державних компаніях.

Програма макрофінансової допомоги Європейського Союзу Україні в розмірі 1 млрд євро передбачає 18 умов, шість з яких необхідно виконати для першого траншу і 12 - для другого.

Президент України Петро Порошенко 7-8 листопада перебуває з робочим візитом у Фінляндській Республіці.