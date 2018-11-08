Принцеса Японії привезе в Україну свою колекцію мистецтва

У лютому 2019 року Дніпро зі своєю колекцією мистецтва відвідає японська Принцеса Такамадо.

Про це написав мер Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

Принцеса імператорського дому Такамадо прийняла запрошення мера Дніпра Бориса Філатова під час неофіційної зустрічі з мером Дніпра та його дружиною в Японії.

"Вчора вона дала згоду на свій візит в Дніпро. Зовсім скоро, в лютому наступного року. Принцеса готова привезти в Україну свою колекцію мистецтва. Я не знаю, що я повинен буду зробити, щоб організувати цей візит. Але я розіб'юся в коржик, щоб він відбувся ", - написав Борис Філатов.

"Принцеса неймовірно зайнята. Після смерті чоловіка вона перебрала на себе всі його почесні титули і громадську роботу ", - написав Борис Філатов.

Він також додав, що сьогодні Принцеса Такамадо є Найяснішій покровителькою міжнародного центру ікебани, японських асоціації бейсболу, федерації фехтування, асоціації стрільби з лука, хокейної асоціації, федерації вітрильного спорту, асоціації сквошу, міжнародної федерації кюдо, японської студентської асоціації, азіатського суспільства Японії, суспільства любителів орхідей, японо-іспанського, японо-канадського, японо-французького, японо-єгипетського товариств, асоціації міжнародних центрів підтримки освіти, міжнар дного суспільства суспільства з охорони рідкісних птахів, почесним віце-головою товариства Червоного Хреста і ще володарем десятка різних титулів і посад.

Борис Філатов також розповів, що знайомий з представницею Імператорської сім’ї вже 10 років.

"Ми знайомі з нею майже десять років. Ще з тих незапам'ятних часів, коли я був веселий, безтурботний і щасливий, а вона все одно була Принцесою. Фантастичної, глибоко ерудованою, з неймовірним почуттям гумору і ... трохи сумною. Тому, що всі члени японського Імператорського дому не належать самі собі, а тільки служать Нації ", - йдеться в повідомленні Філатова.

Наприклад, пояснив він, у членів японського Імператорського дому немає паспортів, а для виїзду за кордон потрібно отримувати згоду уряду.

Зазначимо, що на міжнародній арені фігура Хисако Такамадо - знакова і шановна, тому її візит в будь-яку країну - це велика честь з боку Імператорської сім'ї Японії.