Рада підвищила штрафи за нерозмитнення автівок на єврономерах

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 8488, який передбачає збільшені штрафи за нерозмитнені автівки.

"За" проголосували 245 народних депутатів, передає 112 Україна.

Онлайн-трансляцію веде канал "Рада".

Документ представила голова профільного комітету, представник "Блоку Петра Порошенка" Ніна Южаніна.

"Другою частиною цього закону передбачається справді підняття діючих штрафів до більш значимих сум і прибирання норми, яка дозволяла порушувати весь час протягом року митні правила і бути притягнутим лише один раз до відповідальності в сумі 8500. Великі штрафи покликані для того, щоб уникнути таких порушень які наразі спостерігаються в країні", - сказала Южаніна.

Штраф 34 тис. грн передбачено за передачу автівки, яку ввезли в Україну у режимі транзиту. Санкцій не буде, якщо у транспорті знаходиться людина, яка ввезла автівку до держави.

Якщо автівку доставили до органів доходів і зборів із запізненням до однієї доби - передбачається попередження чи штраф 170 грн (на це дається 5 діб в разі переміщення в зоні діяльності однієї митниці або ж 10 діб). При повторному порушенні протягом року чи затримці до 10 діб - штраф 3400 грн. Затримка на строк до 20 діб або втрата документів на авто чи запізнення у їх наданні до 10 діб - 8500 грн.

У разі запізнення із доставкою до органів доходів і зборів транспорту комерційного призначення на строк більше 20 діб, втрата авто чи їх видача без офіційного дозволу - тягнутиме штраф 1700 грн.

Штаф у розмірі 85 тис грн тягнутиме затримка доставки до органів доходів і зборів особистого чи комерційного транспорту на строк від 20 до 30 діб. Якщо строк затримки більше за місяць, транспорт було втрачено чи розкомплектовано - передбачається штраф 170 тис. грн або конфіскація транспорту.

Ще один блок штрафів передбачено для випадків, коли перевищили строк тимчасового ввезення особистого чи комерційного авто.

Якщо машина незаконно затрималася в Україні на строк до 3 діб - попередження або штраф 850 грн. Повторне порушення протягом року, чи перевищення строку тимчасового ввезення до України автівки на строк до 10 діб - передбачає штраф 5100 грн.

Перевищення строк тимчасового ввезення особистого чи комерційного авто або вивезення товарів, крім особистого транспорту, передбачає санкції у вигляді штрафу 17 тис. грн.

Затримка у ввезенні чи вивезенні товарів, крім особистих авто, більше ніж на 20 діб, - тягнутиме штраф у розмірі 34 тис. грн.

Перевищення строку тимчасового ввезення особистого чи комерційного транспорту до України на строк від 20 до 30 днів передбачає штраф у розмірі 85 тис. грн. Затримка більше ніж на 30 днів, втрата чи розкомлектування особистого чи комерційного транспорту тягнутиме штраф 170 тис. грн чи конфіскацію авто.

Справи про всі ці порушення розглядатимуть органи доходів і зборів.

Передбачено, що протягом 180 днів з дня набрання чинності цим законом митне оформлення легкових авто на єврономерах, ввезені з початку 2015 року, здійснюється відповідно до тимчасового порядку, який затвердить уряд. Проте щоб розмитнити автівку, треба буде сплатити штраф 8500 грн.

Більшість норм закону набудуть чинності наступного дня після офіційної публікації.