Рада ратифікувала угоду з ЄС про отримання 1 млрд євро у кредит

Верховна Рада ухвалила законопроект № 0203, яким ратифікувала Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом та Кредитної угоди між Україною, Нацбанком та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги до 1 млрд євро.

"За" проголосували 242 народних депутата.

Цей меморандум був підписаний 14 вересня 2018 року у Києві.

Законопроект необхідний, щоб для України набрали чинності міжнародні договори про отримання кредиту у розмірі 1 млрд євро.

Згідно із договором, макрофінансову допомогу нададуть двома траншами - по 500 млн євро кожен.