Ми не допоможемо людям, роблячи за них те, що вони могли б зробити самі.
Авраам Лінкольн, 16-й президент США, перший президент від Республіканської партії, визволитель американських рабів, національний герой США

Рада ратифікувала угоду з ЄС про отримання 1 млрд євро у кредит

8 листопада, 2018 - 18:06
Фото з архіву "Дня"

Верховна Рада ухвалила законопроект № 0203, яким ратифікувала Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським Союзом та Кредитної угоди між Україною, Нацбанком та ЄС щодо отримання макрофінансової допомоги до 1 млрд євро. 

"За" проголосували 242 народних депутата.

Цей меморандум був підписаний 14 вересня 2018 року у Києві.

Законопроект необхідний, щоб для України набрали чинності міжнародні договори про отримання кредиту у розмірі 1 млрд євро.

Згідно із договором, макрофінансову допомогу нададуть двома траншами - по 500 млн євро кожен.

Джерело: День

Більше новин

Кошти уряду в державній скарбниці за місяць скоротилися на 31,5%
У Комітеті Ради зі свободи слова пояснили, яким має бути мовний закон
ВР підтвердила рішення закликати РНБО запровадити санкції проти телеканалів "112 Україна" та NewsOne
ВР ввела штрафи за незаконне використання символіки Нацполіції
Рада розгляне проект Держбюджету 18 або 19 жовтня
Уряд представив у Раді Держбюджет-2019

Новини партнерів

Loading...